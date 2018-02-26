Россия может восстановить членство в МОК уже на этой неделе

(Казань, 26 февраля, «Татар-информ»). Членство Олимпийского комитета России (ОКР) в Международном олимпийском комитете (МОК) может быть восстановлено на этой неделе после проверки тестов лыжниц и хоккеистов, заявил член МОК Шамиль Тарпищев, пишут «Известия».

Всех остальных спортсменов уже проверили, все чисто, отметил Шамиль Тарпищев.

Если тесты не выявят допинг в тестах российских спортсменов, Олимпийскому комитету России автоматически восстановят членство в международной организации.

В декабре МОК отстранил российскую сборную от участия в зимних Олимпийских играх в Пхенчхане и дисквалифицировал российский Олимпийский комитет.