Все новости Татарстан Россия

Спорт

Россия может восстановить членство в МОК уже на этой неделе

26 февраля 2018, 10:28

Олимпийский комитет России восстановят в членстве после благоприятного прохождения тестов на допинг.
Российских керлингистов лишили олимпийской бронзы из-за допинга
Российская компания Bosco стала эксклюзивным поставщиком одежды для МОК
WADA признало недостаточность доказательств вины спортсменов в докладе Макларена
Вопрос о зимнем времени решится в ближайшие дни - Дмитрий Козак
Россия выиграла Всемирные игры

(Казань, 26 февраля, «Татар-информ»). Членство Олимпийского комитета России (ОКР) в Международном олимпийском комитете (МОК) может быть восстановлено на этой неделе после проверки тестов лыжниц и хоккеистов, заявил член МОК Шамиль Тарпищев, пишут «Известия».

Всех остальных спортсменов уже проверили, все чисто, отметил Шамиль Тарпищев.

Если тесты не выявят допинг в тестах российских спортсменов, Олимпийскому комитету России автоматически восстановят членство в международной организации. 

В декабре МОК отстранил российскую сборную от участия в зимних Олимпийских играх в Пхенчхане и дисквалифицировал российский Олимпийский комитет.


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter