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В 2018 году в РТ на газомоторное топливо перевели сто транспортных средств

28 февраля 2018, 16:11 , Фото: Султан Исхаков

В 2018 году в РТ на газомоторное топливо перевели сто транспортных средств В республике действуют 11 пунктов по переводу автомобилей на газомоторное топливо.
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(Казань, 28 февраля, «Татар-информ»). С начала 2018 года в Татарстане 100 транспортных средств перевели на газомоторное топливо. Об этом сообщил на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» руководитель Центра поддержки предпринимательства РТ Равиль Сиразеев.

В 2018 году программа «Развитие рынка газомоторного топлива в РТ» будет реализовываться в том же объеме. На нее выделена та же сумма, как и в 2017 году, – 75 млн рублей из бюджета республики, отметил спикер.

На данный момент в Татарстане аккредитовано 11 пунктов по переводу автомобилей на газомоторное топливо. Они расположены в крупных городах – Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске. Также появилась возможность сделать выездное переоборудование, пояснил Сиразеев.


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