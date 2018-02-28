Все новости Татарстан Россия

Экономика и финансы

В Татарстане на газомоторное топливо перевели 1641 транспортное средство

28 февраля 2018, 15:53 , Фото: Султан Исхаков

В Татарстане на газомоторное топливо перевели 1641 транспортное средство За два года реализации программы «Развитие рынка газомоторного топлива в РТ» на переоборудование потратили 45,67 млн рублей.
В Татарстане построят новые АГНКС в Альметьевске, Заинске и Нурлате
В 2017 году в РТ реализовали 28,6 млн кубометров природного газа
В 2018 году в РТ на газомоторное топливо перевели сто транспортных средств
В 2018 году РТ приобретет до 400 единиц транспортных средств на газомоторном топливе
Сергей Когогин принимает участие в совещании по использованию в РФ газомоторного топлива

(Казань, 28 февраля, «Татар-информ»). В Татарстане 1641 транспортное средство переоборудовано на компримированный газ (метан), сообщил на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» руководитель Центра поддержки предпринимательства РТ Равиль Сиразеев.

При этом 1187 переоборудованных транспортных средств принадлежат юридическим лицам, отметил спикер.

Однако программа «Развитие рынка газомоторного топлива в РТ» пользуется популярностью и среди частных лиц. Если в первый год действия программы были переоборудованы 128 автомобилей физлиц, то в 2017-м уже почти в два с половиной раза больше – 326, рассказал Сиразеев.

Руководитель Центра поддержки предпринимательства РТ также напомнил, что Правительство Татарстана выдает субсидии и позволяет снизить стоимость переоборудования для владельцев автомобилей почти на 30 процентов.

По итогам двух лет на переоборудование транспортных средств по программе развития газомоторного топлива потратили 45,67 млн рублей.


Фотогалерея

Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter