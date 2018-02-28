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Экономика и финансы

В 2018 году РТ приобретет до 400 единиц транспортных средств на газомоторном топливе

28 февраля 2018, 15:49 , Фото: Султан Исхаков

В 2018 году РТ приобретет до 400 единиц транспортных средств на газомоторном топливе За пять лет республика закупила 1869 единиц техники на газомоторном топливе.
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(Казань, 28 февраля, «Татар-информ»). В 2018 году Татарстан по заявкам отраслевых министерств и республиканских предприятий планирует приобрести 350 – 400 транспортных средств на газомоторном топливе. Об этом сообщил на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» начальник отдела топливной инфраструктуры и газоснабжения Министерства промышленности и торговли РТ Рамиль Сахапов.

Татарстан закупает транспортные средства на газомоторном топливе в рамках программы «Развитие рынка газомоторного топлива в РТ».

«С 2013 по 2017 год всего закуплено 1869 единиц различной техники. По заявкам отраслевых министерств и республиканских предприятий в 2018 году планируется приобретение 350 – 400 единиц транспортных средств в газомоторном исполнении. Это зависит от размера субсидий, предоставляемых федеральными органами», – пояснил спикер.


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