(Казань, 28 февраля, «Татар-информ»). Погибший боец ОМОН Росгвардии будет представлен к награде, сообщил ИА «Татар-информ» пресс-секретарь Росгвардии Игорь Силко.

Через две недели прапорщику Денису Иванченко исполнилось бы 39 лет. Денис родился 15 марта в Москве. С марта 2006 года он проходил службу в подразделениях вневедомственной охраны в разных ОВД Московской области.

В феврале 2013 года он был откомандирован для дальнейшего прохождения службы в МВД по РТ. Служил в отряде ОМОН.

У Дениса осталась жена и трое сыновей – самому старшему 7 лет, младшему – третий год.

«Парень был веселый, что называется – душа компании. Он у нас певец был, на всех праздниках выступал. Когда День войск национальной гвардии отмечали, он песню исполнял. Песни любил петь душевные патриотические», – рассказал ИА «Татар-информ» Игорь Силко.

В ближайшее время прапорщик Денис Иванченко будет представлен к правительственной награде.

Как сообщил ИА «Татар-информ» Игорь Силко, решается вопрос об оказании семье Дениса материальной помощи.