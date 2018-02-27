Рустам Минниханов: Мы не просто поставили задачу сделать промплощадки – они должны работать

(Казань, 27 февраля, «Татар-информ», Гузель Гайнанова). В Татарстане стоит задача не просто сделать промышленные площадки, но и обеспечить их резидентами. Об этом на совместном заседании коллегий Министерства экономики РТ и Министерства промышленности и торговли РТ заявил Президент республики Рустам Минниханов.

«Чтобы малый и средний бизнес развивался, мы дали установку создать промышленные площадки, сегодня в Татарстане их 63», – отметил Рустам Минниханов.

«Я считаю, что у нас не только должны быть площадки, у нас их должно быть несколько в каждом муниципалитете», — заявил он. Помимо классического бизнеса есть люди, которые могли бы создавать другие производства, подчеркнул Президент РТ.

«Но есть вторая проблема: в шести районах на муниципальных площадках работают только один – два резидента. Это Аксубаевский, Камско-Устьинский, Новошешминский, Нурлатский, Пестречинский и Рыбно-Слободский. Я считаю, что это недопустимо. Министерство экономики должно обратить внимание, что мы не просто поставили задачу сделать площадки, – они должны работать, там должны быть резиденты», — отметил он.