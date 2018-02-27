Нижнекамск планирует создать 3 тыс. рабочих мест на предприятиях субъектов малого и среднего бизнеса

(Казань, 27 февраля, «Татар-информ»). Нижнекамск планирует увеличить долю субъектов малого и среднего бизнеса в экономике города на 25,5 процента. Здесь будет создано 3 тыс. рабочих мест, объем инвестиций составит 7,5 млрд рублей. Об этом на совместном заседании коллегий Министерства экономики и Министерства промышленности и торговли РТ заявил мэр Нижнекамска Айдар Метшин.

«На сегодняшний день мы имеем семь заявок от резидентов в высокой степени готовности с общим объемом инвестиций 4,7 млрд рублей, с созданием на территории Нижнекамска 650 рабочих мест», – сообщил Айдар Метшин.