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Экономика и финансы

Нижнекамск планирует создать 3 тыс. рабочих мест на предприятиях субъектов малого и среднего бизнеса

27 февраля 2018, 17:24

Долю субъектов МСБ в городе планируют увеличить на 25,5 процента с объемом инвестиций в 7,5 млрд рублей.
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(Казань, 27 февраля, «Татар-информ»). Нижнекамск планирует увеличить долю субъектов малого и среднего бизнеса в экономике города на 25,5 процента. Здесь будет создано 3 тыс. рабочих мест, объем инвестиций составит 7,5 млрд рублей. Об этом на совместном заседании коллегий Министерства экономики и Министерства промышленности и торговли РТ заявил мэр Нижнекамска Айдар Метшин.

«На сегодняшний день мы имеем семь заявок от резидентов в высокой степени готовности с общим объемом инвестиций 4,7 млрд рублей, с созданием на территории Нижнекамска 650 рабочих мест», – сообщил Айдар Метшин.


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