Жена Караченцова собирает один миллион рублей на облучение актера

(Казань, 27 февраля, «Татар-информ»). Жена актера Николая Караченцова Людмила Поргина рассказала, что собирает один миллион рублей на лечение актера от рака легких, сообщает «СтарХит».
Диагноз актеру был поставлен осенью 2017 года. По словам Поргиной, они планируют сделать дорогостоящую процедуру – облучение – в Иерусалиме. Людмила Поргина также поведала журналистам, что артист прошел пять курсов химиотерапии. Вскоре ему предстоит шестой курс.
Поргина надеется, что собрать необходимую сумму ей поможет фонд Никиты Михалкова.
Ранее сообщалось, что при лечении онкобольного Николая Караченцова планируют использовать гамма-нож.