При лечении онкобольного Николая Караченцова планируют использовать гамма-нож

(Казань, 16 февраля, «Татар-информ»). Сын актера Николая Караченцова Андрей Караченцов сообщил, что лечение отца от рака легкого может быть продолжено с помощью гамма-ножа либо лучевой терапии, сообщает ТАСС.



Диагноз актеру был поставлен осенью 2017 года. Андрей Караченцов рассказал, что на данный момент завершено пять сеансов химиотерапии, через три недели начнется шестая. За это время врачи решат, использовать лучевую терапию или гамма-нож.

Сын актера также сообщил, что химиотерапия помогла Караченцову. Опухоль в левом легком уменьшилось настолько, что можно будет применить гамма-нож, который позволяет воздействовать на клетки новообразования точечно, не повреждая соседние ткани.

По словам родственника, Николай Караченцов полон оптимизма, занимается лечебной гимнастикой, работает с логопедом.

В конце февраля прошлого года актер попал в нейрохирургическое отделение института Склифосовского после ДТП в Щелковском районе Подмосковья. В 2005 году автомобиль, за рулем которого был актер, врезался в столб на Мичуринском проспекте в Москве. В результате ДТП Караченцов получил тяжелейшую черепно-мозговую травму. Актерская деятельность Караченцова оборвалась.