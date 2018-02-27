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Общество

Жарившей яичницу на Вечном огне девушке Украина выплатит 4 тысячи евро

27 февраля 2018, 17:40

Европейский суд по правам человека обязал власти Украины возместить Анне Синьковой ущерб за лишний месяц в СИЗО.
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(Казань, 27 февраля, «Татар-информ»). 4 тысячи евро по решению Европейского суда по правам человека обязаны выплатить власти Украины Анне Синьковой, жарившей яичницу на Вечном огне в Киеве. Об этом сообщает RT.

Украинку Синькову и еще несколько человек задержали в декабре 2010 года, когда они жарили яичницу и сосиски на Вечном огне в парке Славы. Участники, как они сами заявили, «акции протеста и патриотизма» снимали происходящее на видео.

Девушка была арестована по обвинению в хулиганстве, провела под стражей три месяца, после чего суд признал ее виновной в осквернении могилы и приговорил к трем годам заключения условно.

В 2011 году Синькова подала жалобу в ЕСПЧ, где заявила, что ее права были ущемлены по целому ряду эпизодов.

Европейский суд по правам человека не обнаружил в деле признаков политического преследования и нарушений в первоначальном аресте, а вот за лишний месяц, проведенный в СИЗО, обязал Украину выплатить Синьковой компенсацию в 4 тысячи евро.
 


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