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Экономика и финансы

Количество промплощадок в РТ планируют довести до ста к 2020 году

27 февраля 2018, 16:46

В настоящее время в республике функционирует 63 промплощадки муниципального уровня.

(Казань, 27 февраля, «Татар-информ»). Количество промплощадок муниципального уровня в Республике Татарстан планируют довести с ныне функционирующих 63 до 100 к 2020 году. Об этом на совместном заседании коллегий Министерства экономики РТ и Министерства промышленности и торговли РТ заявил министр экономики Татарстана Фарид Абдулганиев. 

Совместно с Минэкономразвития РТ прорабатывается вопрос возобновления финансирования строительства новых промпарков по программе стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства, сообщил Абдулганиев.

«Они (промпарки — прим. Т-и) направлены на сохранение уровня занятости в малых городах и сельских районах и формирования в них новой добавленной стоимости», — сказал он.


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