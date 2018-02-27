Количество промплощадок в РТ планируют довести до ста к 2020 году

(Казань, 27 февраля, «Татар-информ»). Количество промплощадок муниципального уровня в Республике Татарстан планируют довести с ныне функционирующих 63 до 100 к 2020 году. Об этом на совместном заседании коллегий Министерства экономики РТ и Министерства промышленности и торговли РТ заявил министр экономики Татарстана Фарид Абдулганиев.

Совместно с Минэкономразвития РТ прорабатывается вопрос возобновления финансирования строительства новых промпарков по программе стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства, сообщил Абдулганиев.

«Они (промпарки — прим. Т-и) направлены на сохранение уровня занятости в малых городах и сельских районах и формирования в них новой добавленной стоимости», — сказал он.