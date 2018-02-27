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Культура

«Первый канал» покажет церемонию вручения «Оскаров»

27 февраля 2018, 17:02

Церемония состоится 4 марта в Лос-Анджелесе.
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(Казань, 27 февраля, «Татар-информ»). Зрители России смогут увидеть торжественную церемонию вручения престижных статуэток – «Оскаров», пишет Газета.Ru.

Церемония состоится 4 марта в Лос-Анджелесе. Российские зрители смогут увидеть награждение на первой кнопке ТВ 5 марта в 1.10.

Ранее сообщалось, что фильм «Нелюбовь» Андрея Звягинцева поборется за заветную награду. Фильм претендует на приз в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Конкурентами в этой же категории стали фильмы чилийского режиссера Себастьяна Лелио, венгра Ильдико Эньеди, Зиада Дуэри из Ливана и Рубена Эстлунда (Швеция).


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