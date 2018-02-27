«Первый канал» покажет церемонию вручения «Оскаров»

(Казань, 27 февраля, «Татар-информ»). Зрители России смогут увидеть торжественную церемонию вручения престижных статуэток – «Оскаров», пишет Газета.Ru.
Церемония состоится 4 марта в Лос-Анджелесе. Российские зрители смогут увидеть награждение на первой кнопке ТВ 5 марта в 1.10.
Ранее сообщалось, что фильм «Нелюбовь» Андрея Звягинцева поборется за заветную награду. Фильм претендует на приз в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Конкурентами в этой же категории стали фильмы чилийского режиссера Себастьяна Лелио, венгра Ильдико Эньеди, Зиада Дуэри из Ливана и Рубена Эстлунда (Швеция).