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Культура

«Нелюбовь» Звягинцева вошла в число номинантов «Оскара»

23 января 2018, 19:18

Вручение престижных статуэток состоится 4 марта в Лос-Анджелесе.
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(Казань, 23 января, «Татар-информ»). Фильм Андрея Звягинцева «Нелюбовь» стал номинантом на премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке», сообщает РИА Новости.

Конкурентами в этой же категории стали фильмы чилийского режиссера Себастьяна Лелио «Фантастическая женщина», венгра Ильдико Эньеди «О теле и душе», «Оскорбление» Зиада Дуэри (Ливан) и «Квадрат» Рубена Эстлунда (Швеция).

Продюсер драмы Александр Роднянский высоко оценил шансы Звягинцева. Он считает, что у режиссера есть все для победы.

Вручение престижных статуэток состоится 4 марта в Лос-Анджелесе.

«Нелюбовь» – пятый большой фильм Андрея Звягинцева и четвертый, созданный в содружестве с драматургом Олегом Негиным. Это повесть о мире без любви и разрушении семьи.

 


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