«Нелюбовь» Звягинцева вошла в число номинантов «Оскара»

(Казань, 23 января, «Татар-информ»). Фильм Андрея Звягинцева «Нелюбовь» стал номинантом на премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке», сообщает РИА Новости.



Конкурентами в этой же категории стали фильмы чилийского режиссера Себастьяна Лелио «Фантастическая женщина», венгра Ильдико Эньеди «О теле и душе», «Оскорбление» Зиада Дуэри (Ливан) и «Квадрат» Рубена Эстлунда (Швеция).

Продюсер драмы Александр Роднянский высоко оценил шансы Звягинцева. Он считает, что у режиссера есть все для победы.



Вручение престижных статуэток состоится 4 марта в Лос-Анджелесе.



«Нелюбовь» – пятый большой фильм Андрея Звягинцева и четвертый, созданный в содружестве с драматургом Олегом Негиным. Это повесть о мире без любви и разрушении семьи.