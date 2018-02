Эд Ширан стал самым продаваемым музыкантом по итогам прошлого года

(Казань, 27 февраля, «Татар-информ»). Британский поп-музыкант Эд Ширан стал самым продаваемым вокалистом 2017 года, сообщает ТАСС со ссылкой на доклад Международной федерации звукозаписи (IFPI).

Альбом Ширана под названием Divide получил статус «платинового» в 36 странах мира. Наиболее популярным синглом признана композиция музыканта Shape Of You. В рейтинге IFPI впервые лидируют альбом и сингл, принадлежащие одному исполнителю.



Вторую строчку рейтинга занял рэп-исполнитель Дрейк с альбомом More Life. В 2017 году рэпер занимал первое место.



Ранее сообщалось, что Эд Ширан стал обладателем статуэтки музыкальной премии Brit Awards. Он победил в номинации «Мировое признание».



Российский сервис «Яндекс.Музыка» также предоставил рейтинг самых лучших песен у россиян по итогам прошлого года. Британский исполнитель занял первую строчку с песней Shape of You, а его альбом «÷» возглавил рейтинг наиболее популярных пластинок года.