Названы обладатели статуэток музыкальной премии Brit Awards

(Казань, 22 февраля, «Татар-информ»). В Лондоне состоялась ежегодная церемония вручения музыкальных наград Великобритании в области поп-музыки Brit Awards, сообщает РИА Новости.
Британская певица Дуа Липа, успешно стартовавшая на сцене в прошлом году, стала лучшим новым исполнителем и лучшей британской исполнительницей.
Рэпер Stormzy объявлен лучшим исполнителем Британии, его альбом Gang Signs & Prayer также стал лучшим. Американский хип-хоп исполнитель Кендрик Ламар победил в номинации «Лучший международный исполнитель». Лучшей международной исполнительницей стала новозеландка Lorde.
В номинации «Мировое признание» победил британский музыкант Эд Ширан. Gorillaz стали обладателями номинации «Лучшая британская группа», а лучшим международным коллективом признана американская группа Foo Fighters.
Церемония вручения наград проходила в 38-й раз. Обладателями в прошлом престижных статуэток становились The Beatles, Робби Уильямс, Дэвид Боуи, Адель, Леди Гага, Бьорк и многие другие.
Brit Awards является аналогом американской премии Grammy.