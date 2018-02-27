Андрей Ларьков: «Сил нет вообще!»

(Казань, 27 февраля, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Возвращение в Татарстан двукратного олимпийского призера Андрея Ларькова получилось триумфальным. Встретили лыжника в Международном аэропорту «Казань» шумно, красиво, весело и массово. Но смертельно уставший от длительного перелета из Южной Кореи спортсмен с трудом реагировал на обрушившиеся на него поздравления.

Уже за час до прилета рейса из московского аэропорта «Шереметьево» работники казанской воздушной гавани были удивлены целыми толпами студентов, журналистов, болельщиков, чиновников Министерства по делам молодежи и спорту РТ, представителей Федерации лыжных гонок республики и Центра спортивной подготовки РТ.

Студенты Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма, где на пятом курсе учится Ларьков, успели отрепетировать бравые приветствия триумфатору Олимпиады. Раз за разом они растягивали транспаранты с поздравлениями Андрею и вузовские флаги. Жители Зеленодольска, родного города лыжника, тоже привезли в аэропорт свое красочное приветствие, выставив яркий плакат аккурат напротив выхода из зоны прилета.

Московский рейс задержался совсем чуть-чуть, самолет прилетел в Казань не в анонсированные 23.25, а в 23.32. По меркам нынешней зимы – практически по расписанию. Первые пассажиры с этого рейса, шарахаясь от толпы встречавших Ларькова, появились на выходе в 23.48. Самые ушлые репортеры пробрались в зону прилета и выдачи багажа еще до появления там пассажиров, благо служба безопасности аэропорта не препятствовала, войдя в положение телевизионщиков и фотографов.

Наконец вышел молчаливый и внешне грустный Ларьков. Он даже не притронулся к традиционному хлебному караваю и чак-чаку, тут же попав в крепкие объятия заместителя министра спорта Татарстана Халила Шайхутдинова.

«Сегодня вся страна встречает наших героев-олимпийцев. Мы с большим удовольствие встречаем нашего героя – двукратного призера Олимпийских игр Андрея Ларькова! Мы переживали и болели за тебя, Андрей, ты – молодец! Поздравляем тебя, твоих родителей, всех зеленодольцев, всех твоих тренеров, Поволжскую академию спорта, общество "Динамо" с победой! Мы гордимся тобой, все еще впереди, ты покажешь и докажешь», – сказал чиновник.

Президент Федерации лыжных гонок РТ, генеральный директор ОАО «Сетевая компания» Ильшат Фардиев был краток: «Хочется сказать слова огромной благодарности. Благодаря Андрею мы открываем новую историю лыжного спорта республики. Спасибо тебе, Андрей!»

«Для наших студентов и преподавателей очень важно, чтобы такие победы были. И сегодня Андрей такую победу принес России, Татарстану, нашей академии», – сказал ректор Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма Юсуп Якубов.

И добавил: «У нас учится много талантливых ребят, пример Андрея будет для них большим примером того, чего можно добиваться через труд, идя через тернии к звездам. Андрей – очень скромный человек. Я желаю ему и нашим студентам, чтобы это были не последние медали. Мы в это верим и поздравляем Андрея в эту теплую и морозную зимнюю ночь. Спасибо тебе, Андрей».

Заместитель же председателя совета ОГО ФСО «Динамо» РТ Салават Гайсин заметил: «Мы поздравляем тебя с великой победой, иначе не скажешь. Мы гордимся тобой и очень надеемся, что ты получил импульс к новым победам, которых ты обязательно добьешься. Удачи и успехов тебе!»

Глава Зеленодольского муниципального района Александр Тыгин отметил: «Мне кажется, что на трассе Андрею легче и проще победить и выиграть, чем увидеть сразу столько внимания к себе. Так что давайте любить нашего чемпиона, желать ему новых успехов и отпустим его домой к маме, она уже налепила пельменей».

«Я чувствовал вашу поддержку, несмотря на большие расстояния. Спасибо Татарстану. В отличие от некоторых видов спорта, у нас была гонка на 50 км в последний день, вот она и дает о себе знать. Мы готовились к Олимпиаде плодотворно не один год и не один сезон. Как готовились, так и пробежали. Что касается самой Олимпиады, то все было обычно, банально. Но у нас, лыжников, была команда, точнее, треть от ее возможного количества. До Олимпиады это очень сильно сказывалось. Но приехав в Корею, начали немного приходить в себя. Что касается командного обеспечения: тренеры, доктора, массажисты – все сработали превосходно, за что им большое спасибо», – ответил спортсмен поздравляющим.

Отдельно Андрей сказал о главе Российской федерации лыжных гонок Елене Вяльбе: «Елена Валерьевна – большой молодец, она никогда не дает никому расслабиться, всех держит, сохраняет в нас хороший соревновательный настрой. И сейчас отдыха никакого не будет, уже 28 февраля новый старт».

Отвечая на вопрос корреспондента ИА «Татар-информ», Ларьков сказал, что не замечал у норвежских лыжников признаков заболевания астмой, да и не жаловались они на эту болезнь, для лечения которой в багаже норвежской лыжной сборной в Пхенчхан было привезено более 2 тыс. доз сальбутамола, облегчающего участие в лыжной гонке. Однако никаких окончательных выводов делать не стал.

Позднее, уже на границе Зеленодольского района, двукратного призера Олимпиады встретили салютом и радостными толпами восторженных земляков.