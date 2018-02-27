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Андрей Ларьков: «Сил нет вообще!»

27 февраля 2018, 06:26 , Фото: Салават Камалетдинов

Андрей Ларьков: «Сил нет вообще!» Уставший от длительного перелета двукратный призер Игр с трудом реагировал на обрушившиеся на него поздравления.
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(Казань, 27 февраля, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Возвращение в Татарстан двукратного олимпийского призера Андрея Ларькова получилось триумфальным. Встретили лыжника в Международном аэропорту «Казань» шумно, красиво, весело и массово. Но смертельно уставший от длительного перелета из Южной Кореи спортсмен с трудом реагировал на обрушившиеся на него поздравления.

Лыжник Андрей Ларьков, двукратный призер XXIII Зимних Олимпийских игр в Корее прибыл в Казань

Уже за час до прилета рейса из московского аэропорта «Шереметьево» работники казанской воздушной гавани были удивлены целыми толпами студентов, журналистов, болельщиков, чиновников Министерства по делам молодежи и спорту РТ, представителей Федерации лыжных гонок республики и Центра спортивной подготовки РТ.

Студенты Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма, где на пятом курсе учится Ларьков, успели отрепетировать бравые приветствия триумфатору Олимпиады. Раз за разом они растягивали транспаранты с поздравлениями Андрею и вузовские флаги. Жители Зеленодольска, родного города лыжника, тоже привезли в аэропорт свое красочное приветствие, выставив яркий плакат аккурат напротив выхода из зоны прилета.

Лыжник Андрей Ларьков, двукратный призер XXIII Зимних Олимпийских игр в Корее прибыл в Казань

Московский рейс задержался совсем чуть-чуть, самолет прилетел в Казань не в анонсированные 23.25, а в 23.32. По меркам нынешней зимы – практически по расписанию. Первые пассажиры с этого рейса, шарахаясь от толпы встречавших Ларькова, появились на выходе в 23.48. Самые ушлые репортеры пробрались в зону прилета и выдачи багажа еще до появления там пассажиров, благо служба безопасности аэропорта не препятствовала, войдя в положение телевизионщиков и фотографов.

Наконец вышел молчаливый и внешне грустный Ларьков. Он даже не притронулся к традиционному хлебному караваю и чак-чаку, тут же попав в крепкие объятия заместителя министра спорта Татарстана Халила Шайхутдинова.

Лыжник Андрей Ларьков, двукратный призер XXIII Зимних Олимпийских игр в Корее прибыл в Казань

«Сегодня вся страна встречает наших героев-олимпийцев. Мы с большим удовольствие встречаем нашего героя – двукратного призера Олимпийских игр Андрея Ларькова! Мы переживали и болели за тебя, Андрей, ты – молодец! Поздравляем тебя, твоих родителей, всех зеленодольцев, всех твоих тренеров, Поволжскую академию спорта, общество "Динамо" с победой! Мы гордимся тобой, все еще впереди, ты покажешь и докажешь», – сказал чиновник.

Президент Федерации лыжных гонок РТ, генеральный директор ОАО «Сетевая компания» Ильшат Фардиев был краток: «Хочется сказать слова огромной благодарности. Благодаря Андрею мы открываем новую историю лыжного спорта республики. Спасибо тебе, Андрей!»

«Для наших студентов и преподавателей очень важно, чтобы такие победы были. И сегодня Андрей такую победу принес России, Татарстану, нашей академии», – сказал ректор Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма Юсуп Якубов.

И добавил: «У нас учится много талантливых ребят, пример Андрея будет для них большим примером того, чего можно добиваться через труд, идя через тернии к звездам. Андрей – очень скромный человек. Я желаю ему и нашим студентам, чтобы это были не последние медали. Мы в это верим и поздравляем Андрея в эту теплую и морозную зимнюю ночь. Спасибо тебе, Андрей».

Заместитель же председателя совета ОГО ФСО «Динамо» РТ Салават Гайсин заметил: «Мы поздравляем тебя с великой победой, иначе не скажешь. Мы гордимся тобой и очень надеемся, что ты получил импульс к новым победам, которых ты обязательно добьешься. Удачи и успехов тебе!»

Лыжник Андрей Ларьков, двукратный призер XXIII Зимних Олимпийских игр в Корее прибыл в Казань

Глава Зеленодольского муниципального района Александр Тыгин отметил: «Мне кажется, что на трассе Андрею легче и проще победить и выиграть, чем увидеть сразу столько внимания к себе. Так что давайте любить нашего чемпиона, желать ему новых успехов и отпустим его домой к маме, она уже налепила пельменей».

«Я чувствовал вашу поддержку, несмотря на большие расстояния. Спасибо Татарстану. В отличие от некоторых видов спорта, у нас была гонка на 50 км в последний день, вот она и дает о себе знать. Мы готовились к Олимпиаде плодотворно не один год и не один сезон. Как готовились, так и пробежали. Что касается самой Олимпиады, то все было обычно, банально. Но у нас, лыжников, была команда, точнее, треть от ее возможного количества. До Олимпиады это очень сильно сказывалось. Но приехав в Корею, начали немного приходить в себя. Что касается командного обеспечения: тренеры, доктора, массажисты – все сработали превосходно, за что им большое спасибо», – ответил спортсмен поздравляющим.

Отдельно Андрей сказал о главе Российской федерации лыжных гонок Елене Вяльбе: «Елена Валерьевна – большой молодец, она никогда не дает никому расслабиться, всех держит, сохраняет в нас хороший соревновательный настрой. И сейчас отдыха никакого не будет, уже 28 февраля новый старт».

Лыжник Андрей Ларьков, двукратный призер XXIII Зимних Олимпийских игр в Корее прибыл в Казань

Отвечая на вопрос корреспондента ИА «Татар-информ», Ларьков сказал, что не замечал у норвежских лыжников признаков заболевания астмой, да и не жаловались они на эту болезнь, для лечения которой в багаже норвежской лыжной сборной в Пхенчхан было привезено более 2 тыс. доз сальбутамола, облегчающего участие в лыжной гонке. Однако никаких окончательных выводов делать не стал.

Позднее, уже на границе Зеленодольского района, двукратного призера Олимпиады встретили салютом и радостными толпами восторженных земляков. 


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