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Татарстанский лыжник Ларьков завоевал «бронзу» Олимпиады в Пхенчхане

24 февраля 2018, 10:22 , Фото: Султан Исхаков

Татарстанский лыжник Ларьков завоевал «бронзу» Олимпиады в Пхенчхане Представитель РТ пришел к финишу третьим, а еще один россиянин, Большунов, стал вторым.
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(Казань, 24 февраля, «Татар-информ»). Лыжник из Татарстана Андрей Ларьков завоевал бронзовую медаль в лыжной гонке классическим стилем на 50 км на Олимпийских играх в Пхенчхане.

Еще один россиянин, Александр Большунов, стал обладателем серебряной награды. «Золото» завоевал представитель Финляндии Йиво Нисканен, передает «Газета.Ru».

Победивший в гонке Нисканен преодолел дистанцию за 2 часа 8 минут 22,1 секунды. Большунов отстал от него на 18,7 секунды, а Ларьков – на 2 минуты 37,5 секунды.

Ранее Ларьков в составе мужской российской команды завоевал серебряную медаль Олимпиады в Пхенчхане в эстафете 4х10 км. 


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