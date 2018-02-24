Татарстанский лыжник Ларьков завоевал «бронзу» Олимпиады в Пхенчхане

(Казань, 24 февраля, «Татар-информ»). Лыжник из Татарстана Андрей Ларьков завоевал бронзовую медаль в лыжной гонке классическим стилем на 50 км на Олимпийских играх в Пхенчхане.

Еще один россиянин, Александр Большунов, стал обладателем серебряной награды. «Золото» завоевал представитель Финляндии Йиво Нисканен, передает «Газета.Ru».

Победивший в гонке Нисканен преодолел дистанцию за 2 часа 8 минут 22,1 секунды. Большунов отстал от него на 18,7 секунды, а Ларьков – на 2 минуты 37,5 секунды.

Ранее Ларьков в составе мужской российской команды завоевал серебряную медаль Олимпиады в Пхенчхане в эстафете 4х10 км.