В Москве назвали лучшие проекты татарской молодежи за 2017 год

(Москва, 27 февраля, «Татар-информ»). В Москве состоялась четвертая по счету церемония награждения победителей конкурса молодежных проектов «Хэрэкэт-2017». Его инициатором является Совет молодежи при Полномочном представительстве РТ в РФ.

Мероприятие началось с видеообращения к татарской молодежи Москвы первого Президента Татарстана, Государственного советника РТ Минтимера Шаймиева. Приветственный адрес участникам конкурса направил и Президент Татарстана Рустам Минниханов, сообщает пресс-служба Полпредства РТ в РФ.

Вечер по традиции открыл вице-премьер – полномочный представитель РТ в РФ Равиль Ахметшин. Он поблагодарил московскую молодежь за активность и отметил, что такие встречи успели стать доброй традицией.

Затем полпред РТ в РФ вручил премию клубу татарской молодежи НИУ ВШЭ TatarIn, победившему в номинации «Лучшее молодежное объединение» (студенческое землячество вуза). Также он передал награды министерств и ведомств республики активным участникам Совета молодежи.

Всего жюри конкурса молодежных проектов «Хэрэкэт-2017» определило лучших в пяти номинациях. «Лучшим проектом в сфере сохранения татарского языка, литературы, истории, татарских традиций, культуры, объединения татарской молодежи» признан I фестиваль нижегородских татар «Нижгарfest».

«Лучшими проектами в области спорта, здорового образа жизни, духовного и нравственного воспитания молодежи» оказались «Молодежный клуб "7я"» и «Гребная регата за кубок Сабантуя».

Журнал о никахе и халяльной свадьбе NIKAH day победил в номинации «Лучший проект в сфере IT и масс-медиа, дизайна, текстиля и архитектуры».

В этом году появилась новая номинация «Надежное плечо». За большой вклад в развитие татарских молодежных проектов она была присуждена Равилю Ахметшину, Фариту Фарисову и Марату Капкаеву.

Имена победителей назвали председатель национального совета «Милли шура» Всемирного конгресса татар, вице-премьер РТ Василь Шайхразиев, первый заместитель председателя Совета муфтиев России Рушан хазрат Аббясов, председатель председатель Татарской национально-культурной автономии Москвы Фарит Фарисов и другие известные общественные, культурные и научные деятели.

В последовавшем затем концерте приняли участие лауреат международных и всероссийских конкурсов, популярный певец татарской эстрады Ильгиз Шайхразиев, этно-фолк группа Safra, Ришат Ахмадуллин, группы «Заман» и «Шурале», Гульназ Асаева, Марат Яруллин, Альфия Шарипова, ансамбль «Ильдан» и другие артисты. Вели мероприятие певица Сюмбель Билалова и Азат Галямшин.