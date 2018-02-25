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Минтимер Шаймиев раскрыл секрет успеха татарской молодежи Москвы

25 февраля 2018, 19:52

На церемонии награждения победителей конкурса «Хэрэкэт» Государственный Советник Республики Татарстан обратился к участникам по видеосвязи.

(Москва, 25 февраля, «Татар-информ», Лейла Хакимова). Сегодня в развлекательном комплексе «Корстон» в Москве проходит церемония награждения победителей конкурса «Хэрэкэт». По видеосвязи к московской татарской молодежи обратился первый Президент Татарстана, Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев. 

«Я родился в деревне, в семье нас было девять детей. Земляки, родители, родные на своем примере воспитали в нас трудолюбие и старательность. Труд делает человека человеком. Без хорошего труда нет плода. Мы росли на таких пословицах. Секрет успеха в умении слышать людей и общении с ними. Доброе слово доходит до сердца. Как сказал великий Тукай, трудясь в младые годы, из всех сил и с радостью, ты встретишь свою старость, да с великой благостью. Поэтому будьте старательными и добивайтесь своих целей», — отметил он.


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