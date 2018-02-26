Глава МИД Великобритании вызвал посла РФ в связи с гуманитарной паузой в Сирии

(Казань, 26 февраля, «Татар-информ»). Российский посол в Великобритании Александр Яковенко был вызван в МИД для разъяснения ситуации с гуманитарной паузой в Сирии. Об этом сообщает Газета.Ru.

Яковенко получил приглашение от главы Министерства иностранных дел Бориса Джонсона. По словам Джонсона, он задал вопросы о планах России относительно резолюции Совета Безопасности ООН. Также известно, что руководитель британского внешнеполитического ведомства попросил организовать встречу СБ ООН.

Гумпаузы в удерживаемом повстанцами пригороде столицы Сирии Дамаска – Восточной Гуте – начнут организовывать с завтрашнего дня. Для гуманитарных операций ввели 30-дневный режим прекращения огня, одобренный резолюцией Совбеза ООН.