Все новости Татарстан Россия

Политика

Глава МИД Великобритании вызвал посла РФ в связи с гуманитарной паузой в Сирии

26 февраля 2018, 22:40

По словам Джонсона, он задал вопросы о планах России относительно резолюции Совета Безопасности ООН.
Глава МИД Великобритании заявил о невозможности нормальных отношений с Россией
В посольстве РФ прокомментировали слова Джонсона о «вмешательстве» Москвы в предстоящие выборы
Глава МИД Великобритании отменил визит в Россию в связи с ситуацией в Сирии
Борис Джонсон отложил визит в Россию
Министр иностранных дел Британии призвал к акциям протеста у посольства России

(Казань, 26 февраля, «Татар-информ»). Российский посол в Великобритании Александр Яковенко был вызван в МИД для разъяснения ситуации с гуманитарной паузой в Сирии. Об этом сообщает Газета.Ru.

Яковенко получил приглашение от главы Министерства иностранных дел Бориса Джонсона. По словам Джонсона, он задал вопросы о планах России относительно резолюции Совета Безопасности ООН. Также известно, что руководитель британского внешнеполитического ведомства попросил организовать встречу СБ ООН.

Гумпаузы в удерживаемом повстанцами пригороде столицы Сирии Дамаска – Восточной Гуте – начнут организовывать с завтрашнего дня. Для гуманитарных операций ввели 30-дневный режим прекращения огня, одобренный резолюцией Совбеза ООН.


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter