Росприроднадзор приступил к созданию электронной карты загрязнения территорий Волги

(Казань, 26 февраля, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Росприроднадзор приступил к созданию электронной карты загрязнения территорий реки Волги. Завершить работы планируется к сентябрю текущего года. Об этом сообщил сегодня на круглом столе Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды в Казани замруководителя Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Рамиль Низамов.

«Росприроднадзор приступил к исполнению поручения по проведению оценки и ранжирования территории по уровню антропогенной нагрузки с учетом данных, в том числе дистанционного зондирования и мониторинга состояния загрязненности природоводоохранных зон, в целях формирования электронной карты загрязнения территорий», – сказал докладчик.

По его словам, сформированы 45 климатических слоев карты. Это – полигоны, свалки, сбросы, затонувшие суда, места захоронения радиоактивных отходов, гидротехнические сооружения и другое.

«Это будет достаточно серьезный информационный ресурс», – подчеркнул Низамов.

Он также рассказал, что Росприроднадзор провел первичную инвентаризацию предприятий и организаций, расположенных на территориях, прилегающих к Волге. В результате выявлено, что из 14 тыс. юрлиц, оказывающих негативное воздействие, наибольший вклад в загрязнение реки вносят 769 объектов. Из них к первой категории относятся 126 объектов, ко второй – 427.

«Причем 82 объекта первой категории, или 65 процентов, 113 объектов второй категории, или 57 процентов, приходятся на долю Чувашии, Марий Эл, Татарстана, Ульяновской и Самарской областей. Наибольшие объемы загрязнений поступают от предприятий ЖКХ – 60 процентов», – заключил замруководителя федеральной службы.