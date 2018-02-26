Все новости Татарстан Россия

Спорт

Бадминтонистка из РТ Евгения Косецкая завоевала «бронзу» на турнире в Швейцарии

26 февраля 2018, 20:38

Татарстанка уступила в полуфинале Саяка Такахаши из Японии.
В Академии Тенниса состоятся финалы турнира по бадминтону «Навстречу Универсиаде»
Октябрь выдался богатым на соревнования для бадминтонистов РТ
Рустам Минниханов встретился с главой аппарата Счетной палаты России
Казанский бадминтонист завоевал «бронзу» турнира Гран-при
Российские олимпийцы присматриваются к Благовещенску

(Казань, 26 февраля, «Татар-информ»). Бадминтонистка из Татарстана Евгения Косецкая стала обладательницей бронзовой медали международного турнира Swiss Open, проходившего с 20 по 25 февраля в швейцарском городе Базеле. Об этом сообщает пресс-служба Федерации бадминтона РТ.

В женском одиночном разряде представительница РТ заняла третье место, уступив в полуфинале Саяка Такахаши из Японии, которая в итоге и стала победительницей турнира.

Следящими состязаниями для студентки Поволжской академии спорта и туризма станет международный турнир YONEX German Open, который состоится с 6 по 11 марта в Германии.  


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter