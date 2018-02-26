Бадминтонистка из РТ Евгения Косецкая завоевала «бронзу» на турнире в Швейцарии

(Казань, 26 февраля, «Татар-информ»). Бадминтонистка из Татарстана Евгения Косецкая стала обладательницей бронзовой медали международного турнира Swiss Open, проходившего с 20 по 25 февраля в швейцарском городе Базеле. Об этом сообщает пресс-служба Федерации бадминтона РТ.

В женском одиночном разряде представительница РТ заняла третье место, уступив в полуфинале Саяка Такахаши из Японии, которая в итоге и стала победительницей турнира.

Следящими состязаниями для студентки Поволжской академии спорта и туризма станет международный турнир YONEX German Open, который состоится с 6 по 11 марта в Германии.