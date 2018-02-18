Евгения Косецкая: Довольны бронзовыми медалями чемпионата Европы в Казани

(Казань, 18 февраля, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Игрок женской сборной России по бадминтону Евгения Косецкая заявила, что команда довольна бронзовыми медалями чемпионата Европы в Казани, и назвала этот результат хорошим.

Россиянки в полуфинале уступили сборной Дании и стали бронзовыми призерами чемпионата Европы.

«Мы планировали войти в медальную зону. Если бы не сборная Дании, то получилось бы попасть в финал. Хотя очень хотелось побороться с датчанками: можно было взять вторую одиночку, чуть-чуть больше усилий приложить всем. Но бронзовыми медалями довольны, это тоже хорошо», – заметила бадминтонистка.

«Победить всегда реально, и сборную Дании в том числе – особенно, если очень сильно хочется. Может, где-то сказалось волнение, где-то сами не готовы. Но боролись мы достойно, я считаю. Участие в чемпионате мира? Все будет зависеть от посева. На чемпионате мира очень много сильных сборных из стран Азии, будет очень сложно играть», – подчеркнула Косецкая.