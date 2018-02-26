Работы по сохранению Волги в этом году будут организованы в 18 районах Татарстана

(Казань, 26 февраля, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В Татарстане в этом году планируется организовать работы по сохранению реки Волги в 18 муниципальных районах. Они будут включать капитальный ремонт, модернизацию и строительство 13 биологических очистных сооружений и 12 канализационных насосных станций.

Об этом сообщил сегодня на круглом столе Комитета Государственной Думы по экологии и охране окружающей среды в Казани министр экологии и природных ресурсов республики Александр Шадриков.

Согласно региональному проекту по сохранению и предотвращению загрязнения реки Волги до 2025 года, предложено к реализации 46 мероприятий. Из них 42 направлены на строительство и реконструкцию очистных сооружений, рассказал министр.

«Результатом этой работы при условии выделения соответствующего финансирования объемы сбросов и загрязнения сточных вод к 2025 году должны снизиться не менее чем на 63,7 процента», – подчеркнул Шадриков.

Он также отметил, что министерством подготовлены предложения по ликвидации двух объектов, оказывающих негативное влияние на состояние Волги на общую сумму 4,4 млрд рублей. «Из них 4 млрд рублей пойдут на рекультивацию иловых полей МУП "Водоканал" и 400 млн рублей – на демонтаж бездействующих трубопроводов Озерного месторождения нефти в Нижнекамском водохранилище», – уточнил докладчик.

За последние годы всеми заинтересованными ведомствами совместно с муниципальными районами республики проделана значительная работа по снижению антропогенной нагрузки на Волгу, отметил Шадриков. «Проведена инвентаризация выпусков промышленных предприятий, и сегодня под нашим контролем находится каждая выпускная труба, благодаря этому мы имеем возможность моментально реагировать на малейшие нарушения», – добавил он.

Кроме того, за счет средств республиканского бюджета уточнены береговые линии крупнейших водных объектов Волжского бассейна. Снесено около 500 незаконных построек для обеспечения общего доступа к водным объектам.

Протяженность Волги на территории республики составляет более 200 км.