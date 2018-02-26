Американское издание прогнозирует войну между Израилем и Ираном

(Казань, 26 февраля, «Татар-информ»). Американское аналитическое издание The National Interest прогнозирует возможность начала войны между Ираном и Израилем в 2019 году, передает RT.

«В январе 2018 года мы задавались вопросом, принесет ли 2018 год революцию в Иран. Теперь мы спрашиваем, будут ли воевать Израиль и Иран к 2019 году», – отмечается в статье.

Прямой конфликт между Израилем и Ираном не ожидается в ближайшем будущем, а уже происходит, констатирует издание.

Примером конфликта является ситуация со сбитым израильским истребителем F-16. Утром 10 февраля в воздушное пространство Израиля из Сирии проник иранский беспилотник. Дрон был уничтожен, а в ходе ответного удара оказался потерян самолет израильских ВВС. Тогда Израиль нанес удары по сирийским системам ПВО.