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Политика

Комиссия назвала причину потери Израилем истребителя F-16 в Сирии

26 февраля 2018, 08:30

F-16 стал первым с 1982 года израильским военным самолетом, который был потерян от огня с земли.
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(Казань, 26 февраля, «Татар-информ»). Комиссия по расследованию инцидента со сбитым в Сирии израильским истребителем F-16 назвала причину потери самолета. Согласно выводам специалистов, ей стала ошибка пилотов, сообщает РИА «Новости».

Летчики должны были обороняться, а вместо этого они продолжили выполнять задание, что противоречит стандартным инструкциям поведения под огнем противника.

Экипаж из двух человек заметил, что самолет подвергся обстрелу с земли, и покинул воздушное судно над своей территорией. Пилот получил серьезное ранение, он остается в больнице. Штурман отделался легкими травмами, его уже выписали из медучреждения.

По утверждению специалистов, F-16 стал первым с 1982 года израильским военным самолетом, который был потерян от огня с земли. В ответ на это Израиль нанес удары по 12 целям на территории Сирии.


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