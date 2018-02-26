Посол США: У меня нет контактов с кандидатами в Президенты РФ

(Казань, 26 февраля, «Татар-информ», Рустам Кильсинбаев). Посол США в России Джон Хантсман не имеет контактов ни с одним из кандидатов в Президенты РФ. Об этом дипломат сообщил после посещения Казанской ТЭЦ-3, отвечая на вопросы журналистов.

«Я не встречался, у меня не было контактов ни с кем из кандидатов. Ведь моей первоначальной целью является встреча именно с представителями властей, и уже только потом я собираюсь встречаться с представителями кругов вне власти», – заявил он.

Хантсман отметил, что Соединенные Штаты дорожат отношениями с Россией. Для их сохранения на прежнем уровне необходимо избежать любых спекуляций на теме выборов.

«Очень часто нас обвиняют в том, что мы вмешиваемся в выборы. Я даже не могу представить, что это возможно, так как мы очень ценим наши отношения. И когда разыгрывается такая война слов, это может только привести к лишней эскалации», – добавил дипломат.

Джон Хантсман прибыл в Казань вчера с официальным визитом и пробудет в столице Татарстана до 27 февраля. Сегодня дипломат встретился с Президентом РТ Рустамом Миннихановым и посетил Казанский университет.