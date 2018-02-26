Посол США назвал успешным примером сотрудничество «ТАИФа» с General Electric

(Казань, 26 февраля, «Татар-информ», Рустам Кильсинбаев). Посол Соединенных Штатов в России Джон Хантсман назвал успешным примером опыт сотрудничества «ТАИФа» и General Electric. Об этом дипломат сказал после посещения Казанской ТЭЦ-3.

«Для того чтобы коммерческое совместное предприятие было успешным, необходимо доказать эту успешность. И здесь мы как раз видим удачный пример того, как на основании технологий и оборудования, которые были предоставлены GE, в Республике Татарстан был продемонстрирован успех», – заявил он.

Такой пример является месседжем для американских партнеров, свидетельствующим, что торговые пути открыты, уверен дипломат.

«Еще раз подчеркиваю, Республика Татарстан открыта для инвесторов, для торговли. Всегда требуются примеры успешного опыта, а пример с "ТАИФом" – это пример успешного опыта», – сказал он.

В рамках рабочего визита в Казань Хантсман посетил Казанскую ТЭЦ-3. Дипломату показали обновленный блок станции, модернизированный по технологии компании General Electric.

На Казанской ТЭЦ-3 в июне 2018 года заработал блок станции, оснащенный газотурбинной установкой на базе турбины производства General Electric 9НА.01 с максимальной электрической мощностью 405,6 МВт.

В модернизацию ТЭЦ-3 ОАО «ТАИФ» вложило 14 млрд рублей. Мощность Казанской ТЭЦ-3 должна вырасти почти в два раза – с 384,9 до 789,6 МВт, объем годовой выработки электроэнергии увеличится с 1322 до 4290 млн кВт⋅ч.

«После реконструкции станция удвоила установленную мощность и утроила выработку электроэнергии в комбинированном цикле, а показатели энергоэффективности улучшились на 30 процентов», – сообщил заместитель гендиректора ОАО «ТАИФ» по энергетике и ИТ Руслан Гизатуллин.

ГТУ 9НА.01 на Казанской ТЭЦ-3 – вторая серийная машина, реализованная GE для коммерческой эксплуатации. В России на сегодняшний день это единственная установка с такими параметрами эффективности и мощности.

Компания General Electric инвестировала 2 млрд долларов в технологию, использованную при модернизации блока ТЭЦ-3. Отличительная ее особенность – рекордный КПД в парогазовом цикле.

Казанская ТЭЦ-3 сегодня является самой крупной в столице Татарстана. В этом году теплоэлектроцентраль отметит 50-летний юбилей. С 2010 года она входит в состав энергетической компании ГК «ТАИФ» – ОАО «ТГК-16».

Джон Хантсман стал послом США в РФ в сентябре прошлого года, сменив на этом посту Джона Теффта. До назначения в Россию Хантсман возглавлял дипломатические представительства США в Китае и Сингапуре.

Дипломат прибыл в Казань вчера с официальным визитом и пробудет в столице Татарстана до 27 февраля. Сегодня он встретился с Президентом РТ Рустамом Миннихановым и посетил Казанский университет.