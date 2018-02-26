250-тысячный сертификат на маткапитал вручат в торжественной обстановке в Татарстане

(Казань, 26 февраля, «Татар-информ, Наталья Рыбакова). Обладательница 250-тысячного сертификата на материнский семейный капитал из Татарстана получит его в торжественной обстановке. Об этом заявила сегодня на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» заместитель управляющего ОПФР по РТ Асия Валиуллина.

«Правительством РФ в 2007 году были приняты беспрецедентные меры социальной поддержки молодых семей. Это реализация программы материнского семейного капитала. За эти годы в нашей республике господдержкой воспользовались 248 тысяч молодых семей. В ближайшее время будем вручать 250-тысячный сертификат. Вручение документа пройдет в торжественной обстановке», - сказала участница пресс-конференции.

Новый подход к демографической политике, включающий стимулирование рождаемости, был инициирован несколько лет назад Президентом РФ Владимиром Путиным. В конце 2017 года глава государства обозначил ряд новых задач, стоящих перед правительством и региональными властями. Приняты к реализации изменения в действующих программах и новые меры повышения рождаемости и поддержки семей. Инициатива Президента – дать возможность семьям с низким достатком получать выплаты из материнского капитала.

«Предлагаю продлить действие программы материнского капитала до 31 декабря 2021 года. Кроме того, необходимо ввести дополнительные возможности его использования, а именно средства из материнского капитала можно будет получать в виде ежемесячных выплат тем семьям, которые особо нуждаются», - сказал Владимир Путин.

Указом Президента РФ Владимира Путина действие программы материнского семейного капитала продлено до 31 декабря 2021 года. Для получения права на материнский капитал необходимо, чтобы второй или третий ребёнок в семье родился или был усыновлён до 31 декабря 2021 года. Размер материнского капитала в 2018 году составляет 453026 рублей.

