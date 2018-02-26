Сертификаты на материнский капитал получили 248 тысяч молодых семей из Татарстана

(Казань, 26 февраля, «Татар-информ, Наталья Рыбакова). 248 тысяч молодых семей из Татарстана получили сертификаты на материнский семейный капитал за годы действия программы в Татарстане. Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» заместитель управляющего ОПФР по РТ Асия Валиуллина.

«Семьи из Татарстана за годы действия программы, которая реализуется в нашей стране с 2007 года, получили от государства поддержку на общую сумму более 70 млрд рублей. 80 процентов участников программы потратили эти средства на улучшение жилищных условий. Также популярно такое направление, как дошкольное образование ребёнка», — отметила спикер.

Новый подход к демографической политике, включающий стимулирование рождаемости, был инициирован несколько лет назад Президентом РФ Владимиром Путиным. В конце 2017 года глава государства обозначил ряд новых задач, стоящих перед правительством и региональными властями. Приняты к реализации изменения в действующих программах и новые меры повышения рождаемости и поддержки семей. Инициатива Президента – дать возможность семьям с низким достатком получать выплаты из материнского капитала.

«Предлагаю продлить действие программы материнского капитала до 31 декабря 2021 года. Кроме того, необходимо ввести дополнительные возможности его использования, а именно средства из материнского капитала можно будет получать в виде ежемесячных выплат тем семьям, которые особо нуждаются», — сказал Владимир Путин.

Указом Президента РФ Владимира Путина действие программы материнского семейного капитала продлено до 31 декабря 2021 года. Для получения права на материнский капитал необходимо, чтобы второй или третий ребёнок в семье родился или был усыновлён до 31 декабря 2021 года. Размер материнского капитала в 2018 году составляет 453026 рублей.