Поклонники обсуждают расплывшиеся формы Леры Кудрявцевой

(Казань, 26 февраля, «Татар-информ»). 47-летняя Лера Кудрявцева всегда славилась стройной фигурой. Ее осиной талии могли позавидовать любые модели, а поклонники прозвали теледиву Барби.



Одна из самых привлекательных частей тела Леры – ее бюст. Телеведущая никогда не скрывала, что ее прелести – искусственного происхождения. Однако в последнее время пользователи в Сети обсуждают округлившиеся формы Леры. На светских мероприятиях и в эфире теледива появляется в мешковатых одеждах, облегающим платьям она предпочитает толстовки и свитера.



Некоторые поклонники предположили, что ведущая в браке набрала лишние килограммы. Другие же связывают отсутствие талии с возможно беременностью. Кудрявцева не комментирует слухи о своем возможном интересном положении и даже удаляет подобные сообщения в Сети.



Ранее Лера Кудрявцева признавалась, что хочет еще раз стать мамой, не прибегая к суррогатному материнству.

Ранее поклонники обсудили внешность Кристины Орбакайте и ее 19-летнего сыны Дэни.