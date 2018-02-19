Фильм «Лед» возглавил российский прокат по итогам выходных

(Казань, 19 февраля, «Татар-информ»). Российская спортивная драма «Лед» режиссера Олега Трофимова возглавила российский прокат, собрав за первый уикенд 451,9 млн рублей, сообщает РИА Новости.

Продюсерами фильма выступили Федор Бондарчук и Дмитрий Рудовский. В центре сюжета – молодая фигуристка Надежда, роль которой исполнила актриса Аглая Тарасова. Во время соревнований героиня фильма получает травму и оказывается в инвалидной коляске. Хоккеист Миша решает поставить ее на ноги, а мама Нади помогает ему в этом.

На втором месте проката по итогам выходных оказался фильм «Пятьдесят оттенков свободы», на третьем – «Движение вверх».

Ранее сообщалось, что спортивная драма «Движение вверх» собрала в российской прокате 3 млрд 300 тыс. рублей.