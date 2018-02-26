Официально презентованы Samsung Galaxy S9 и S9+

(Казань, 26 февраля, «Татар-информ»). Сегодня официально презентованы новинки Samsung – смартфоны Galaxy S9 и S9+. Об этом сообщает Газета.Ru.

Новейшие гаджеты оснащены мощной камерой с двойной диафрагмой. Она способна снимать при плохом освещении, а также делать до 960 кадров в секунду.

Разработчики представили новую функцию создания «селфимоджи» – смайла, совмещающего внешность, поведение и голос обладателя смартфона.

В России новые модели Samsung можно будет купить с 16 марта и выбрать три цвета: черный бриллиант, титан и ультрафиолет. Предзаказ начался 25 февраля. Также стала известна цена Galaxy S9 и S9+.