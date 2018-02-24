Новые смартфоны Samsung Galaxy S9 и S9+ будут стоить 58,5 тыс. рублей и 69,5 тыс. рублей

(Казань, 24 февраля, «Татар-информ», Алексей Леонтьев). Новые смартфоны Samsung Galaxy S9 и S9+ будут стоить 841 евро (58,5 тыс. руб. без учета наценок) и 997 евро (69,5 тыс. руб.) соответственно. Их цену узнал и назвал в своем «Твиттере» журналист и инсайдер Эван Бласс (Evan Blass), сообщает Lenta. ru.

Основное преимущество этих гаджетов — новое аппаратное и программное обеспечение для обработки фотографий и видеозаписей. На них установлена 12-мегапиксельная камера с эффектом super slow-motion (замедленная съемка), способная делать 480 кадров в секунду. Есть у нее и изменяемая апертура (способность собирать свет). Фронтальная камера новых смартфонов имеет разрешение 8 мегапикселей.

Внешне Samsung Galaxy S9 и S9+ почти не отличаются от предыдущей модели S8, кроме расположения сканера отпечатков пальцев — у новинок он установлен под поверхностью дисплея.

Официальный релиз новых смартфонов состоится завтра, 25 февраля, а в продажу они поступят 16 марта.