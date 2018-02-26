Бывший глава «Дальспецстроя» получил 12 лет колонии общего режима

(Казань, 26 февраля, «Татар-информ»). Бывший глава «Дальспецстроя» Юрий Хризман получил 12 лет колонии общего режима за злоупотребления при строительстве космодрома «Восточный». Об этом сообщает ТАСС.

«Дальспецстрой» был генподрядчиком при возведении космодрома в Амурской области. Во время строительства не досчитались солидной суммы денег, после чего в 2014 году были заведены дела о растрате и злоупотреблении полномочиями. 5,2 млрд рублей ушли на гашение кредитов предприятия, а не на строительство объектов космодрома. Кроме того, группа лиц присвоила около 106 млн рублей, принадлежавших «Дальспецстрою».

Кроме колонии Хризмана обязали выплатить штраф в размере 1,5 млн рублей. Остальные фигуранты, в том числе сын Хризмана Михаил, приговорены к сроку заключения от 5,5 до 7 лет. Суд частично удовлетворил гражданские иски к обвиняемым.



Ранее стало известно, что строительством стартового стола под ракетный комплекс «Ангара» на космодроме «Восточный» займется ПСО «Казань».