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Подрядчик «Восточного» заключен под стражу за взятку

28 декабря 2017, 06:55

Мужчине грозит до 12 лет лишения свободы.
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(Казань, 28 декабря, «Татар-информ»). Арестован руководитель одной из фирм, выполнявших работы на космодроме «Восточный». Мужчина обвиняется в получении взятки, сообщается на сайте Благовещенского городской суда.

На сайте СУ СК по Амурской области говорится, что сумма взятки составила один миллион рублей. Мужчине грозит до 12 лет лишения свободы.

По данным следственных органов, обвиняемый, имея полномочиями по подписанию первичных учетных документов, с июля по сентябрь 2015 года получил взятку в размере 1 миллиона рублей от руководителя одного из предприятий-подрядчика, ведущего строительство объектов на космодроме Восточный, за беспрепятственное подписание акта выполненных работ.

Обвиняемый будет находиться под стражей до 28 февраля 2018 года.


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