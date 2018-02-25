Немецкие СМИ отреагировали на победу России в финальном турнире Олимпиады

(Казань, 25 февраля, «Татар-информ»). В немецких СМИ активно обсуждают заключительный хоккейный матч Олимпиады в южнокорейском Пхенчхане между олимпийскими спортсменами из России (OAR) и сборной Германии, в котором победили россияне со счетом 4:3.

Как отмечают в газете Bild, такого поражения у немецкой сборной еще не было.

Несмотря на проигрыш, немецкая сборная все равно оставила имена спортсменов в истории, считают в газете.

«Это самый большой успех за все время существования Федерации хоккея Германии», — пишет издание.