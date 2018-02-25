Все новости Татарстан Россия

В мире

Фанаты отчитали Собчак за фото играющего с лекарствами сына

25 февраля 2018, 16:47

Подписчики удивились фотографии и отчитали Ксению за безответственность.
Молитвенный завтрак с Трампом показался Собчак «бессмысленным»
Собчак объяснила свои слова о поддержке антироссийских санкций США
Стало известно имя главного политконсультанта Собчак
Ксения Собчак объявила об участии в президентских выборах в 2018 году
Ксения Собчак эпатирует "Твиттер" своими фото

(Казань, 25 февраля, «Татар-информ»). Ксения Собчак опубликовала очередной личный снимок сына Платона. На фото полуторагодовалый мальчик играет с таблетками.

«Наводим порядок!» – подписала Собчак фото. Подписчики удивились фотографии и отчитали Ксению за безответственность.

«Опасный порядок», «С этим аккуратней! На каждой упаковке написано "беречь от детей"», «Нельзя держать домашнюю аптечку в доступном для ребенка месте, это может плохо кончиться», «Все таблетки в доступном для ребенка месте, ужас», обеспокоились они. Многие из них посоветовали наводить порядок в игрушках, а не в лекарствах.

Ранее Ксения Собчак объяснила ненависть россиян к себе.

 

Наводим порядок!!!

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter