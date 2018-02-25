Фанаты отчитали Собчак за фото играющего с лекарствами сына

(Казань, 25 февраля, «Татар-информ»). Ксения Собчак опубликовала очередной личный снимок сына Платона. На фото полуторагодовалый мальчик играет с таблетками.
«Наводим порядок!» – подписала Собчак фото. Подписчики удивились фотографии и отчитали Ксению за безответственность.
«Опасный порядок», «С этим аккуратней! На каждой упаковке написано "беречь от детей"», «Нельзя держать домашнюю аптечку в доступном для ребенка месте, это может плохо кончиться», «Все таблетки в доступном для ребенка месте, ужас», обеспокоились они. Многие из них посоветовали наводить порядок в игрушках, а не в лекарствах.
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