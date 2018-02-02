Ксения Собчак объяснила ненависть россиян к себе

(Казань, 2 февраля, «Татар-информ»). Ксения Собчак, отвечая зарубежным журналистам на вопрос о том, почему ее не любят большинство жителей России, отметила, что нельзя не ненавидеть женщину, родившуюся с серебряной ложкой во рту. Об этом пишет «Московский комсомолец».

«Вы же понимаете, что нельзя не ненавидеть женщину, родившуюся с серебряной ложкой во рту, у которой было все, о чем можно было мечтать», – объяснила кандидат в Президенты РФ.

По словам Собчак, все государственные СМИ очерняли ее с тех пор, как она ушла из шоу-бизнеса и стала независимым журналистом. «Они не хотят, чтобы люди поняли, что я пожертвовала своей карьерой, чтобы говорить правду. Это называется пропагандой», – заключила она.

При этом Ксения Собчак не исключает, что сможет победить на президентских выборах 2024 года. К тому времени Владимиру Путину, который идет на нынешние выборы как самовыдвиженец, исполнится 72 года, и он, по словам Собчак, должен будет передать власть.