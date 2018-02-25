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Культура

Украину на «Евровидении» представит 20-летний певец Melovin

25 февраля 2018, 18:37

После победы в национальном отборочном туре Melovin пообещал, что вернется с музыкального конкурса только с победой.
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(Казань, 25 февраля, «Татар-информ»). Певец Melovin представит Украину на песенном конкурсе «Евровидение». Он исполнит композицию Under the Ladder («Под лестницей»), сообщает РИА Новости.

Настоящее имя певца – Константин Бочаров. После победы в национальном отборочном туре он пообещал, что вернется с музыкального конкурса только с победой.

Бочарову 20 лет, и он родом из Одессы. Три года назад исполнитель победил на вокальном шоу «X-Фактор» на Украине.

Ранее сообщалось, что группу Doredos из Молдовы подготовит Филипп Киркоров. Для коллектива российский исполнитель написал песню My Lucky Day. 


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