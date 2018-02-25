Победители «Новой волны» поедут на «Евровидение» с Киркоровым

(Казань, 25 февраля, «Татар-информ»). Певец Филипп Киркоров приехал в Молдову, чтобы поддержать группу Doredos в национальном отборочном туре «Евровидения». Коллектив исполнил песню Киркорова под названием My Lucky Day («Мой счастливый день») и получил высшие баллы от жюри.



Фотографией с исполнителями и президентом Молдовы Игорем Додоном поп-король поделился в своем Instagram`e.

«Я счастлив, что моя песня My Lucky Day принесла победу сегодня ребятам! И огромное спасибо Вам, господин президент, Игорь Николаевич @dodon_igor за невероятную поддержу и доверие, и честь, оказанную Вами, и гостеприимство! Это очень важно было нам всем ощущать вдалеке от Родины! Обещаю – мы не подведем! До встречи в Португалии!» – написал Киркоров.



«Евровидение» в этом году состоится в Лиссабоне. Туры пройдут 8 и 10 мая, а финал состоится 12 мая.



Ранее на своей страничке в Instagram Киркоров признался, что был впечатлен молдавскими музыкантами, их харизмой и сильными голосами. По мнению поп-короля, это редкие качества в наши дни.



До этого российский певец продюсировал Дмитрия Колдуна, Ани Лорак, Сергея Лазарева и сестер Толмачевых.