Интернет-пользователей возмутила статья в New York Post о российских хоккеистах

(Казань, 25 февраля, «Татар-информ»). Шквал негативных эмоций интернет-пользователей вызвала статья, опубликованная в газете New York Post. Материал был посвящен победе сборной России по хоккею на Олимпиаде в Пхенчхане и носила название «Команда без страны завоевала золотые медали в хоккее». Об этом сообщает РИА «Новости».

В соцсети Twitter заголовок вызвал широкий общественный резонанс и множество комментариев. Написавшего статью журналиста обвинили в некомпетентности, а США припомнили медальный зачет на Играх-2018.

Россияне взяли «золото» в хоккее впервые в своей истории. Сборная России победила сборную Германии со счетом 4:3.