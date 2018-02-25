Все новости Татарстан Россия

Общество

Интернет-пользователей возмутила статья в New York Post о российских хоккеистах

25 февраля 2018, 13:46

В соцсети Twitter заголовок вызвал широкий общественный резонанс и множество комментариев.
Ученые назвали Twitter разносчиком эмоционального заражения
Роскомнадзор призвал Google, Facebook и Twitter зарегистрироваться
«ВКонтакте» - лидер по использованию бранной лексики - опрос
«Твиттеру» исполнилось 5 лет
Делиться новостями ИА "Татар-информ" стало еще проще

(Казань, 25 февраля, «Татар-информ»). Шквал негативных эмоций интернет-пользователей вызвала статья, опубликованная в газете New York Post. Материал был посвящен победе сборной России по хоккею на Олимпиаде в Пхенчхане и носила название «Команда без страны завоевала золотые медали в хоккее». Об этом сообщает РИА «Новости».

В соцсети Twitter заголовок вызвал широкий общественный резонанс и множество комментариев. Написавшего статью журналиста обвинили в некомпетентности, а США припомнили медальный зачет на Играх-2018.

Россияне взяли «золото» в хоккее впервые в своей истории. Сборная России победила сборную Германии со счетом 4:3.


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter