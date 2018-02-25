«Нефтяник» обыграл «Ценг Тоу» во втором матче 1/8 финала плей-офф ВХЛ

(Казань, 25 февраля, «Татар-информ»). Альметьевский «Нефтяник» одержал вторую победу над китайским «Ценг Тоу» в матче 1/8 финала плей-офф ВХЛ. Об этом сообщает пресс-служба татарстанцев.

Игра завершилась в Альметьевске со счетом 1:0. На 37-й минуте Александр Сумин выдал пас Данилу Воеводину, который пробил по воротам. А Максим Хапов, стоявший на пятачке, подправил шайбу и забил гол. Счет в серии стал 2:0.

На старте плей-офф альметьевцы также победили «Ценг Тоу» с минимальным разрывом. Очередные встречи двух команд пройдут 27 и 28 февраля в Цзилине.

«Нефтяник» (Альметьевск) – «Ценг Тоу» (Цзилинь) – 1:0 (0:0, 1:0, 0:0).

Голы: 1:0 - Хапов (Воеводин, Сумин, 37.00, бол.).