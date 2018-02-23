«Нефтяник» обыграл «Ценг Тоу» на старте плей-офф

(Казань, 23 февраля, «Татар-информ»). Альметьевский «Нефтяник» дома обыграл «Ценг Тоу» из Цзилиня в первом матче 1/8 финала плей-офф ВХЛ. Об этом сообщает пресс-служба татарстанской команды.

С первых же секунд обе команды взяли хороший темп и поддерживали его практически до финальной сирены. Первую шайбу на восьмой минуте при игре в большинстве удалось забросить Никите Ядройцу. Вскоре ворота китайской команды пали во второй раз – отличился Данил Воеводин.

Третий гол был реализован во втором периоде. Булат Байкеев и Динар Хамидуллин вывели под бросок Олега Железнова, и счет стал 3:0. После этого удача улыбнулась хоккеистам китайской команды. Их атаки на 25-й и 32-й минутах увенчались успехом. Разрыв оказался минимальным. Он же остался до конца игры.

Вторая встреча состоится завтра в альметьевском «Юбилейном».

«Нефтяник» (Альметьевск) – «Ценг Тоу» (Цзилинь) – 3:2 (2:0, 1:2, 0:0).

Голы: 1:0 – Ядроец (Байкеев, 07.05, бол.). 2:0 – Воеводин (Демидов, 13.09). 3:0 – Железнов (Байкеев, Хамидуллин, 24.58). 3:1 – Соловьев (Елисеев, 25.32). 3:2 – Попов (Елисеев, 31.11, бол.).