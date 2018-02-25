Звезда Болливуда Шридеви скончалась от сердечного приступа в 54 года

(Казань, 25 февраля, «Татар-информ»). Звезда Болливуда Шридеви скончалась от сердечного приступа в Дубае на 55-м году жизни, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал NDTV.

Настоящее имя актрисы – Шри Амма Янгер Айяпан. Она умерла вечером 24 февраля. В столицу Объединенных Арабских Эмиратов актриса приехала на свадьбу племянника.

На счету Шридеви 270 фильмов. Актриса считалась одной из самых популярных звезд индийского кино. Отечественным зрителям Шридеви знакома по картинам «Артист», «Родной ребенок», «Мистер Индия» и другим фильмам.

Президент Индии Рам Натх Ковинд и Премьер-министр Нарендра Моди выразили соболезнования по поводу внезапной смерти актрисы.

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