В США умерла актриса Нанетт Фабрей, обладательница «Эмми» и «Тони»

(Казань, 24 февраля, «Татар-информ»). Американская актриса и певица Нанетт Фабрей скончалась в США на 98-м году жизни, сообщает ТАСС.

О смерти артистки сообщил ее сын. По его словам, смерть наступила от естественных причин. Женщина скончалась на руках у близких в своем доме в Калифорнии.

Нанетт Фабрей – обладательница престижных премий «Тони» и «Эмми». Славу артистке принесло участие в спектаклях на Бродвее. «Эмми» Фабрей получила за работу в телешоу «Час Цезаря», а «Тони» досталась актрисе за постановку «Любовная жизнь».

В конце жизни Фабрей лишилась слуха и вела активную деятельность за права глухих и лиц с ограниченными возможностями здоровья.