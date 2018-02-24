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Политика

Депутат Госдумы ответил на слова Трампа о «позоре» России в Сирии

24 февраля 2018, 15:09

По мнению Леонида Слуцкого, следовало бы говорить скорее об американском позоре.
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(Казань, 24 февраля, «Татар-информ»). Заявление Президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о «позоре» России в Сирии не имеют ничего общего с действительностью. Об этом заявил глава Комитета Государственной Думы ФС РФ по международным делам Леонид Слуцкий, передает РИА «Новости».

Парламентарий увидел в словах американского лидера желание приписать США всю славу победы над террористами, принизив при этом роль России и ее партнеров.

Кроме того, он предположил, что Штаты пытаются раздробить Сирию на части, «нисколько не заботясь на самом деле о ее населении».

«Поэтому слово "позор", считаю, никак не вяжется с нашей деятельностью», – сказал депутат и добавил, что скорее речь должна идти о позоре США «за раздробленную Ливию, которая фактически утратила государственность, за расчленение Югославии, за войну в Ираке».

Ранее Трамп назвал позорными действия РФ, ИРИ и властей САР на территории Сирии, обвинив из в «гуманитарном бесчинстве».


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