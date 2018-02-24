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Политика

Трамп раскритиковал Россию и Иран за «гуманитарное бесчинство» в Сирии

24 февраля 2018, 12:40

Президент США назвал позорными действия РФ, ИРИ и властей САР.
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(Казань, 24 февраля, «Татар-информ»). Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп раскритиковал Россию и Иран вместе с властями Сирии за допущенное на территории последней «гуманитарное бесчинство». Он сказал об этом в ходе совместной пресс-конференции с Премьер-министром Австралии Малкольмом Тернбуллом, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на телеканал CNN.

Лидер США подчеркнул, что американские военнослужащие находятся в Сирии только для разгрома запрещенной в РФ и многих других странах группировки «Исламское государство»*. При этом он заметил, что им во многом удалось достичь поставленной цели.

«Но то, что сделали эти три страны за короткий промежуток времени, – это позор», – добавил Трамп. 

*ИГ («Исламское государство», ИГИЛ или ДАИШ) – международная исламистская суннитская организация, действующая преимущественно на территории Сирии и Ирака. ИГ признано рядом стран, в том числе и РФ, а также некоторыми международными структурами террористической организацией, его деятельность в РФ запрещена.  


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