Трамп раскритиковал Россию и Иран за «гуманитарное бесчинство» в Сирии

(Казань, 24 февраля, «Татар-информ»). Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп раскритиковал Россию и Иран вместе с властями Сирии за допущенное на территории последней «гуманитарное бесчинство». Он сказал об этом в ходе совместной пресс-конференции с Премьер-министром Австралии Малкольмом Тернбуллом, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на телеканал CNN.

Лидер США подчеркнул, что американские военнослужащие находятся в Сирии только для разгрома запрещенной в РФ и многих других странах группировки «Исламское государство»*. При этом он заметил, что им во многом удалось достичь поставленной цели.

«Но то, что сделали эти три страны за короткий промежуток времени, – это позор», – добавил Трамп.

*ИГ («Исламское государство», ИГИЛ или ДАИШ) – международная исламистская суннитская организация, действующая преимущественно на территории Сирии и Ирака. ИГ признано рядом стран, в том числе и РФ, а также некоторыми международными структурами террористической организацией, его деятельность в РФ запрещена.