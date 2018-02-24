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Фуркад высказался против бойкота этапа Кубка мира по биатлону в Тюмени

24 февраля 2018, 14:52

Биатлонист не приемлет коллективную ответственность за использование допинга.
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(Казань, 24 февраля, «Татар-информ»). Пятикратный олимпийский чемпион француз Мартен Фуркад высказался против бойкота этапа Кубка мира по биатлону в Тюмени. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse.

Ранее о своем решении бойкотировать этап Кубка мира, который пройдет в России, заявили сборные США и Чехии. До этого исполком Международного союза биатлонистов (IBU) согласился провести соревнования в Тюмени, как и планировалось прежде.

Фуркад назвал сохранение этапа Кубка мира в Тюмени «правильным решением» и заметил, что будет рад поучаствовать в нем.

Биатлонист традиционно выступает против коллективной ответственности за использование допинга. «Русские, которые обманывают, это не вся страна. <…> и я думаю, что не нужно наказывать российских болельщиков за поступки некоторых спортсменов их сборных», – пояснил он свою позицию. 


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