Сборные США и Чехии бойкотируют этап Кубка мира по биатлону в Тюмени

(Казань, 24 февраля, «Татар-информ»). Сборные Соединенных Штатов и Чехии приняли решение бойкотировать этап Кубка мира по биатлону в Тюмени, который завершит текущий сезон. Об этом сообщает ТАСС.

В заявлении Федерации биатлона США, опубликованного порталом Inside the Games, подчеркивается: «Исходя из поддержки чистого спорта и собственной безопасности, мы не сможем участвовать в этих соревнованиях».

Об аналогичном шаге чешских спортсменов рассказал руководитель Союза биатлонистов Чехии Иржи Хамза, пишет газета Sport.

Из-за пропуска этапа Кубка мира чешская команда может потерять позиции в зачете Кубка наций, что приведет к уменьшению ее квоты на этапы Кубка мира следующего сезона. Несмотря на это, Хамза подчеркнул: «Да, нам придется в таком случае пожертвовать результатом, но мы будем правы».

Ранее исполком Международного союза биатлонистов (IBU) решил сохранить в нынешнем сезоне этап Кубка мира в Тюмени, который пройдет с 22 по 25 марта.